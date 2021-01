Falhas na entrega dos cartões “Nossa Merenda” são denunciadas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vereador Capitão Carpê (Republicanos) denunciou na tarde desta segunda-feira (25/1), o descaso com que estão sendo tratados os pais de alunos da Escola Municipal Professora Elizabeth Beltrão, bairro Santa Etelvina, em relação à não entrega de cartões do programa “Nossa Merenda”, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O programa consiste em um auxílio de segurança alimentar aos alunos mais vulneráveis economicamente da rede pública municipal de ensino. O valor do benefício é de R$150 para todos os alunos da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Essa situação vem da gestão passada, fui constatar o que realmente está ocorrendo e me deparei com famílias que necessitam desse valor para compra do alimento, devido a pandemia que causou uma crise econômica muitos desses pais estão desempregados, é inaceitável esse tipo de situação. Vamos continuar cobrando e fiscalizando”, afirmou.

Capitão Carpê questiona o fato de que, segundo os pais dos alunos, a unidade se encontra fechada para qualquer tipo de atendimento e, de acordo com informação disponibilizada no site da prefeitura, a entrega dos cartões do projeto “Nossa Merenda” ser feita exclusivamente na escola. “É de responsabilidade das escolas que estarão entrando em contato com os pais informando o dia e o horário que eles devem ir até a unidade de ensino. Porém, até o momento nada havia foi solucionado”, afirma.

O parlamentar ressalta que vai encaminhar a denúncia à secretária municipal da Educação.

Nossa merenda

O benefício, no valor de R$ 150, pago em três parcelas de R$ 50, que deveria atender mais de 240 mil alunos da rede municipal, foi ampliado pela lei nº2.699, ainda na gestão passada, para atender todos os estudantes regularmente matriculados na rede municipal de ensino.