Falta de energia suspende atendimentos na Unidade de Saúde Frei Valério di Carlo, em Manaus

Notícias de Manaus – Os atendimentos da Unidade de Saúde da Família (USF) Frei Valério di Carlo, no bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus, estão temporariamente suspensos após uma falha no fornecimento de energia elétrica registrada nesta segunda-feira (22). O problema foi causado por um transformador localizado na rua Rufino Elizaldo, onde a unidade funciona, interrompendo de forma inesperada todos os serviços prestados no local.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a empresa responsável pelo fornecimento de energia foi imediatamente acionada para realizar os reparos necessários. No entanto, até o momento, não há previsão oficial para a normalização do serviço e o consequente restabelecimento dos atendimentos na unidade de saúde.

A suspensão impacta diretamente usuários que tinham consultas e procedimentos agendados. A Semsa informou que todos os pacientes terão seus atendimentos reagendados e receberão orientações sobre como proceder até a retomada normal do funcionamento.

A paralisação temporária preocupa moradores da região, que dependem do posto para acompanhamento de rotina e atendimentos emergenciais de baixa complexidade.

A Prefeitura de Manaus reforçou que está acompanhando a situação e que a prioridade é garantir que a empresa responsável pelo fornecimento de energia conclua os reparos com rapidez, de forma a minimizar os transtornos causados à população.