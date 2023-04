Fametro sofre ameaça de atentado e instituição diz que reforçou segurança

Redação AM POST

Circula na redes sociais nesta quinta-feira, 13, um suposto print com ameaças de massacre no Centro Universitário Fametro. As imagens mostram um bilhete que teria sido fixado em um dos banheiros da faculdade de Manaus.

A possibilidade de ocorrer um ataque deixou os estudantes com receio de comparecerem às provas. “Colaram na parede da Fametro”, escreveu o internauta, que teria feito registro e estaria espalhando a ameaça. A Fametro está na semana de provas .

“Hoje, após a prova, por volta das 19:30, irei esfaquear as pessoas pela escada do 9º andar, já que não tem câmera. Vocês vão tudo morrer. Se eu não matar ninguém amanhã, eu volto por aqui e vou matar alguém. Se preparem, que nenhum segurança irá me abordar porque eles nem arma têm e quem tiver pelo estacionamento irá ser furado. Irei seguir vocês”, diz o bilhete.

Posicionamento

Em nota, o Grupo Fametro disse estar atento aos recentes atos de violência ocorridos em Instituições de Ensino por todo país, inclusive no Estado do Amazonas e esclarece que já introduziu medidas de segurança em todas as unidades da instituição, para tranquilidade dos alunos e colaboradores.

“As medidas passaram por ampliação do efetivo de Agentes de Segurança, bem como a realização de inspeções nos corredores da Instituição. O Grupo Fametro também orientou, aos acadêmicos da Instituição, que seja evitada a propagação de mensagens que, por hora, possam não ter fontes confiáveis”, finalizou a universidade.