Família e amigos dão o último adeus a Melquisedeque, assassinado em assalto a ônibus em Manaus

Redação AM POST

Amigos e familiares dão o último adeus ao jovem Melquisedeque Santos do Vale, de 20 anos, da etnia Sateré-Mawé, que foi morto com tiro na cabeça durante um assalto na noite desta quinta-feira (16), no ônibus da linha 444 em Manaus.

A vítima era indígena da tribo Sateré Mawé, frequentava uma igreja evangélica e morava com a avó na aldeia no município de Manaquiri, no interior do Amazonas.

O corpo está sendo velado em uma igreja evangélica no bairro compensa, zona Oeste de Manaus, e deve ser enterrado a partir das 16h de hoje.

A mãe da vítima, Francilene, que mora no interior do Amazonas, disse que o filho estava feliz por conseguir uma trabalho em Manaus e poder ajudá-la. “Ele disse que estava feliz, pois tinha um trabalho e poderia realizar o sonho de me ajudar. Eu peço justiça não somente por ele, mas por todos os jovens que vêm do interior pedindo uma oportunidade”, lamentou.

O rapaz trabalhava como jovem aprendiz na loja de departamentos da Bemol, no momento do crime, ele estava voltando do trabalho para sua casa com uma cesta de natal.