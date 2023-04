Família pede ajuda para custear internação de motorista ferido em acidente com BMW

Redação AM POST

Nesta segunda-feira, 17, a família de Edney Franklin da Silva Amaral, motorista atingido por uma BMW que avançou o sinal vermelho, pediu ajuda para arcar com as despesas da internação da vítima. O acidente ocorreu nessa sexta-feira, 14, no Centro de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com familiares, Franklin é pai de uma criança e era responsável pelo sustento da casa. O motorista sofreu um trauma cranioencefálico após o carro em que estava ser atingido por uma BMW, quando realizava uma viagem com a passageira Fernanda Rodrigues Pinheiro, 18. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Devido ao ocorrido, Edney teve várias lesões pelo corpo e foi socorrido já inconsciente.

“O mesmo se encontra na UTI começando a ter reações positivas, porém com lesões na cabeça”, diz o pedido de ajuda. Quem quiser ajudar com qualquer valor, pode transferir para o pix [email protected]