Familiares buscam homem desaparecido no bairro São José Operário

A Polícia Civil do Amazonas divulgou a imagem de Francisco para auxiliar nas buscas.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 16:40

Foto: Divulgação

Notícias de Manaus – Familiares de Francisco Celio Nascimento de Aquino, de 56 anos, procuram pelo homem que desapareceu na terça-feira (26/08) na rua do Limão, bairro São José Operário, zona leste de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializadas em Ordem Política e Social (Deops), divulgou a imagem de Francisco para auxiliar nas buscas.

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais, fornecendo informações detalhadas sobre o último local onde a pessoa foi vista, suas características físicas e uma foto atualizada.

Quaisquer informações que possam ajudar a localizar Francisco devem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

