Familiares buscam informações de três pessoas desaparecidas em diferentes pontos de Manaus

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops; (92) 99962-2441, da Depca, ou pelo 181, da SSP-AM.

Por Fernanda Pereira

02/09/2025 às 11:50

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializada em Ordem Política e Social (Deops) e em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), divulga as imagens de três pessoas que desapareceram em dias e locais distintos de Manaus.

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. O procedimento pode ser feito em qualquer delegacia, munido de documentos pessoais, informando o último local onde a pessoa foi vista, características físicas e, se possível, uma foto atualizada.

Desaparecidos

Diego Mendonça Lopes, 38, desapareceu no dia 17 de agosto deste ano, no bairro Centro, zona sul.

Kemelly Mireli Lopes de Lima, 11, desapareceu no dia 30 de agosto deste ano, na rua Agostinho Hipona, bairro Jorge Teixeira, zona leste.

Marcelo de Carvalho Soares, 31, desapareceu no mesmo dia, na rua dos Barés, bairro Centro, zona sul

Colaboração

A PC-AM solicita que quaisquer informações que possam contribuir para localizar as pessoas desaparecidas sejam repassadas para os números: (92) 3667-7713, da Deops; (92) 99962-2441, da Depca, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

