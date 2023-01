Familiares de vítimas de chacina na AM-010 fazem manifestação e pedem justiça pelo crime em Manaus

Redação AM POST

Familiares e amigos do casal Valéria Luciana Pacheco da Silva, de 22 anos, e Alexandre do Nascimento Melo, de 29, vítimas da chacina na rodovia AM-010, cobraram por Justiça durante uma manifestação realizada no bairro Dom Pedro, em Manaus, nesta sexta-feira (20). Eles pedem celeridade nas investigações.

Durante o protesto, a mãe de Vanessa Pacheco, Valéria Luciana Pacheco, e outros familiares usaram cartazes. Eles exigiram justiça para o caso e não vão parar até que seja resolvido, segundo eles. O carro abandonado no ramal Asa Branca, no quilômetro 35 da rodovia AM-010, continha vestígios de disparos de arma de fogo e agressão, quando foi encontrado no dia 21 de dezembro. Além disso, os corpos de Valéria e Alexandre foram encontrados no interior do veículo, assim como Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Gemaque, que são irmãos.

Um vídeo mostrando a polícia cercando as vítimas foi compartilhado nas redes sociais. Em 24 de dezembro, 12 policiais foram presos por suspeita de envolvimento no crime.