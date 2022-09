Famílias afetadas por incêndio em Manaus serão inseridas no Auxílio Aluguel

Redação AM POST

As famílias afetadas pelo incêndio que destruiu um galpão de reciclagem e atingiu quatro casas, na noite desta quarta-feira (14), na avenida Igarapé do Passarinho, Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, serão inseridas no Auxílio Aluguel.

Na manhã desta quinta-feira (15), uma equipe da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) esteve no local para cadastrar as famílias que serão inseridas no Auxílio Aluguel e receberão benefícios eventuais, como cestas básicas, colchões, lençóis, kits de higiene e de limpeza.

Vale ressaltar que a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) identificou o risco imediato em três casas, sendo duas totalmente afetadas e uma parcialmente.

As causas do desastre serão investigadas pelo Departamento de Polícia Técnico-científica do Amazonas (DPTC).