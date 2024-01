Famílias atingidas por incêndio recebem atendimento e são cadastradas para benefícios em Manaus

A Prefeitura de Manaus segue acompanhando as famílias afetadas pelo incêndio ocorrido na manhã deste sábado, 20/1, que destruiu pelo menos 30 casas de madeira no beco José Casemiro, localizado na rua Luiz Antony, no bairro de Aparecida, zona Sul da cidade. Até às 17h40 já havia sido feito o cadastro social de 110 famílias, totalizando 278 pessoas.

Desde o início da tarde, equipes das secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), por meio da Defesa Civil municipal, e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), estão realizando o atendimento às famílias.

Após a avaliação dos cadastros será possível determinar os benefícios que serão destinados às famílias. De imediato, todas receberão cesta básica e colchões.

Após a contenção do incêndio, as secretarias realocaram as famílias no Santuário Nossa Senhora Aparecida, nas imediações da área atingida, para realizar o cadastro e a contabilização de pessoas afetadas. A Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA) da Sepdec dará continuidade ao procedimento de assistência na segunda-feira, 22/1, na sede da Defesa Civil, na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, zona Oeste da cidade

O secretário executivo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), Gladiston-Silva, e o diretor de Operações da Defesa Civil, José Mendes, estiveram no local prestando auxílio ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) no combate às chamas.

Uma guarnição da Guarda Municipal de Manaus (GMM) também foi acionada para dar apoio às ações da Prefeitura de Manaus em apoio às famílias.