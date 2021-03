Famílias que sofreram com fortes chuvas em Manaus começam a receber assistência

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus realizou ação humanitária às famílias afetadas pelo alagamento ocorrido no último sábado, 20/3, na cidade. Moradores dos bairros Redenção, Alvorada e da Paz, os três na zona Centro-Oeste, receberam apoio do Fundo Manaus Solidária, com colchões, cestas básicas e fogões, que foram entregues conforme medidas anunciadas pelo prefeito David Almeida, durante a visita realizada no último 21/3, nos bairros afetados pelas chuvas.

Continua depois da Publicidade

A presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, salientou a importância da ação como forma de ajudar as famílias que foram atingidas pelo temporal.

“Nós sabemos como nossa população tem sofrido nas áreas que estão vulneráveis a alagamentos. Especificamente nessa situação do último sábado, o prefeito David Almeida solicitou a ação de algumas secretarias, para ajuda imediata. A Semasc fez um levantamento das famílias atingidas e realizamos a entrega dos materiais com agilidade”, afirmou Dulce.

O entregador Alexandre Ferreira foi um dos moradores da rua Gurupi, no bairro Redenção, que perderam todos os seus móveis no alagamento. Residindo no local há mais de 30 anos, o pai de três filhos informou que a ajuda da prefeitura chega em boa hora, pois contribui para a reconstrução de sua casa.

Continua depois da Publicidade

“Meu pai comprou esse terreno com a minha mãe, quando eu tinha a idade do meu filho. No dia da alagação, minha filha me ligou e larguei o meu trabalho e vim correndo. Meu quarto virou um rio. Perdi tudo o que tinha. Nessas horas, vemos onde está o poder público. Desde sábado, a equipe da Semasc está aqui nos ajudando. Recebemos um aluguel social. Quero agradecer muito a Prefeitura de Manaus pelo apoio que está dando para a gente”, disse Ferreira.

Morando com a sogra há pouco mais de três meses, Taiane Silva relatou que viu de perto o desespero das famílias atingidas pelo alagamento no último final de semana. Ela citou que a ação da prefeitura serve como incentivo aos seus vizinhos.

Continua depois da Publicidade

“Cheguei do meu trabalho e pude ver pessoas desesperadas, perdendo suas roupas, seus móveis. Pessoas que não tinham roupas para usar no outro dia. É muito difícil a gente ver e não poder ajudar. Por isso, fico muito feliz com o olhar da Prefeitura de Manaus. Não esperava que essa ajuda seria tão rápida”, afirmou.

Pluviometria

Continua depois da Publicidade

Conforme os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fornecidos pela Defesa Civil, a média de chuva em Manaus foi de 59,2 milímetros, a contar das 8h de sábado, 20/3, até as 8h do último domingo, 21/3.

*Com informação da Assessoria de Imprensa