Fãs enfrentam sol e filas para garantir lugar na frente e ver shows no Sou Manaus

Muitos fãs chegaram horas antes para garantir um lugar próximo ao palco e acompanhar de perto as apresentações de artistas nacionais.

Por Bruno Pacheco

06/09/2025 às 18:39

Notícias de Manaus – A expectativa pelo Sou Manaus 2025 está tomando conta da capital amazonense. Muitos fãs chegaram horas antes para garantir um lugar próximo ao palco e acompanhar de perto as apresentações de artistas nacionais.

“Cheguei aqui 2h30 da tarde, estive ontem e hoje vim de novo. Amo Calcinha Preta e hoje tem Ivete, é muita emoção”, contou a diarista Maristela Santos, que se posicionou na frente do palco desde cedo.

Leia mais: #SouManaus recebe Ivete Sangalo, Calcinha Preta e Pablo neste sábado; veja movimentação

Outros fãs também demonstraram entusiasmo com o evento. “Ontem eu estava aqui, gostei e foi tudo de bom. Nunca estive em um show assim, a Joelma já é a segunda vez que assisto, mas da Ivete e Calcinha Preta é a primeira vez que vou assistir. A gente quer se divertir”, disse Meire.

Ruth, fã do cantor Pablo, também revelou o esforço para garantir um bom lugar: “Hoje eu vim ver o Pablo… para onde ele vai, eu vou atrás, ele é maravilhoso. Cheguei aqui na grade 1h da tarde, naquele solzão, mas vale a pena. Para ver o Pablo vale qualquer coisa.”

O Sou Manaus 2025 segue com atrações variadas, reunindo artistas nacionais e locais em uma programação extensa que inclui música, dança, gastronomia e outras manifestações culturais, proporcionando diversão e entretenimento para toda a população.

Confira:

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

