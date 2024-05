Fecomércio AM divulga o resultado da Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Namorados

Notícias de Manaus – Realizada entre os dias 24 e 25 de abril, o levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas entrevistou 1112 consumidores do comércio varejista de Manaus, em todas as zonas da cidade. De acordo com a pesquisa, 90% dos entrevistados planejam presentear no Dia dos Namorados, com os principais itens sendo peças de vestuário (29%) e cosméticos (18%). Em contrapartida, as preferências para receber presentes incluem cosméticos (22%), vestuário (15%) e joias e relógios (13%).

Os shoppings centers surgem como o local preferido para as compras, com 70% das respostas, seguido por lojas de bairro (16%), centro da cidade (12%) e hipermercados (2%). Dos entrevistados, 83% responderam que irão realizar suas compras em lojas físicas. Dos 13% que irão optar por compras online, 45% irão garantir suas compras em sites e lojas virtuais, 33% preferem o instagram para realizar as compras, 11% pretendem comprar pelo whatsapp e 11%, pelo facebook.

Quanto ao valor a ser gasto, 32% planejam desembolsar entre R$ 151,00 e R$ 250,00, seguido por 30% que afirmaram valores entre R$ 81,00 e R$ 150,00. Dentre os que irão desembolsar uma quantia maior, 18% pretendem gastar entre R$ 251,00 e R$ 400,00 e 6% dos entrevistados responderam que irão gastar mais de R$ 400,00. 14% declararam que pretendem gastar até R$ 80,00.

Em relação à quantidade de presentes, 72% planejam adquirir apenas um, enquanto 28% estão dispostos a presentear com mais de um item. As formas de pagamento também foram analisadas, com destaque para o pagamento à vista, utilizando cartão de débito, dinheiro e PIX, que registrou um crescimento significativo, com 50% das opções. Em 2023, o pagamento à vista aparecia com apenas 16%. O cartão de crédito aparece em segundo lugar, com 44% das intenções de pagamento, e crediário/carnê com 6% da preferência.

Quando questionados sobre os principais fatores que influenciam a escolha do local de compra, os consumidores destacaram a qualidade dos produtos (17%), o atendimento (17%), promoções e ofertas (14%), pronta entrega (14%) e localização e segurança (12%).

Para conferir todos os dados da pesquisa, acesse: www.fecomercio-am.org.br .