Feira da Eduardo Ribeiro recebe ação sobre hanseníase

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fhuam), realizou, na manhã deste domingo (21/01), uma ação de orientação sobre Hanseníase na Feira de Artesanato da Avenida Eduardo Ribeiro, centro de Manaus. Foi a primeira iniciativa da programação do Janeiro Roxo, na Fhuam, uma campanha de sensibilização e combate à hanseníase.

O evento contou com a participação de colaboradores da Fhuam e do Programa Municipal de Combate à Lepra, de Manaus. “A Fundação Alfredo da Matta vem à rua para fazer uma ação de orientação alusiva ao Janeiro Roxo. A Hanseníase continua sendo um problema de Saúde pública grave e todo mundo tem que estar envolvido para que possamos chegar ao controle da Hanseníase de forma efetiva”, afirmou o diretor-presidente da Fuham, Carlos Chirano.

Além dos servidores da Fhuam, os trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus e do Programa Municipal de Combate à Hanseníase reforçaram o grupo que distribuiu material informativo, em um ambiente descontraído.

“É muito importante essa interação, entre estado e município, para que a gente possa intensificar o que acontece com a hanseníase. Porque as pessoas pensam que, quando se fala em hanseníase, estamos falando das pessoas sequeladas. Mas a hanseníase começa de forma silenciosa. Quanto mais cedo se fizer o diagnóstico e se começar o tratamento, este paciente não vai ter sequelas”, afirmou a coordenadora do programa municipal, a médica dermatologista Rosa Correa.

A ação contou com o apoio e a participação da Banda da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que animou toda a caminhada com um repertório composto por marchinhas tradicionais de carnaval, animando tanto os frequentadores quanto os próprios feirantes. Também estiveram presentes servidores da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), que doaram copos de água mineral.

Programação

A Fuham segue com a programação do Janeiro Roxo, no próximo sábado (27/01), com a realização de um Mutirão Dermatológico, com portas abertas, a partir das 7h, na sede da instituição, na avenida Codajás, nº 24, bairro Cachoeirinha, zona sul.

No dia 3 de fevereiro, sábado também, será realizado o Seminário “Pensando em Hanseníase: Aspectos Clínicos, Laboratoriais, Epidemiológicos e Perspectivas”. O evento começa às 8h, com término previsto para às 12h30, e será realizado no Auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O evento inclui palestras de temas como Epidemiologia da Hanseníase: Situação Atual, Manifestações Clínicas da Hanseníase, Tratamento da Hanseníase – MDT e Esquemas Alternativos, entre outros. Na lista de palestrantes, estão profissionais de Saúde como Sinésio Talhari, Heitor Gonçalves, Mariane Stefani, Rossilene Cruz, com todos os nomes podendo ser conferidos no site da Fhuam, no endereço www.fuham.am.gov.br.

Números da doença

Em 2023, foram detectados no Estado do Amazonas 310 casos novos de Hanseníase. Do total de casos novos, 106 (34,2%) eram residentes de Manaus e 204 (65,8%) residentes em outros 42 municípios. Na faixa etária de maiores de 15 anos foram detectados 290 (93,5%) casos e 20 em menores de 15 anos (6,5%). Em relação a 2022, quando foram registrados 344 casos, houve uma redução de 10,9% no número total de casos. Em relação à taxa de detecção, o Amazonas passou de 44,3/100 mil habitantes em 2000 para 7,26/100 mil habitantes em 2023, o que representou uma redução de 82,1%, porém o parâmetro de endemicidade ainda é considerado médio.

O Amazonas ocupa, atualmente, o 17º lugar no ranking dos estados brasileiros em números de casos registrados de hanseníase, segundo o Ministério da Saúde. Os dados são do Departamento do Controle de Doenças e Epidemiologia (DCDE) da Fuham.

Redação AM POST