Feira da Manaus Moderna intensifica vendas de peixes na Quaresma

Redação AM POST*

Com a chegada da Quaresma, as feiras e mercados administrados pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), estão prontos para a venda de pescados regionais. A feira da Manaus Moderna, uma das maiores da capital, é a responsável por abastecer restaurantes, supermercados e todo o interior do estado, e atualmente trabalha com aproximadamente 100 permissionários que comercializam exclusivamente peixes regionais como tambaqui, pirarucu, surubim, entre outros, gerando cerca de 400 empregos diretos, movimentando o comércio local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o titular da Semacc, Wanderson Costa, não há um número exato de pescado consumido, mas pela estimativa do público que frequenta a feira e pelos relatos dos feirantes, nesse período que antecipa a Páscoa, as vendas aumentam significativamente.

“Estamos aqui na feira nesta quarta-feira de cinzas, e estamos vendo o grande número de clientes à procura dos produtos, a feira está bem movimentada, e ficamos felizes em ver as vendas aquecidas, e nossa intenção é fomentar ainda mais o serviço oferecido nas feiras de Manaus”, destacou o secretário. “Ressalto que não só aqui, mas temos peixes a venda na feira da Compensa, mercado Adolpho Lisboa, mercado Carneiro da Mota, entre outros. Aqui o fluxo é bem maior porque é praticante um centro de distribuição”, complementou.

Trabalhando como peixeiro na feira da Manaus Moderna há 10 anos, Anderson Souza, disse que as vendas são sempre positivas, mas no período da semana santa elas tendem sempre a aumentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As vendas diárias são boas, vendo bastante, sempre compro produtos para que sejam vendidos no dia, não armazeno peixe, o nosso pescado é fresco, de rio, e a aceitação e ótima. Na semana santa realmente a procura cresce muito, acredito que a tradição e a religião contribuem para esse crescimento nesse período”, afirmou Souza.

A feira da Manaus Moderna funciona diariamente das 5h às 17h, e conta também com os setores de carnes, verduras, frutas, entre outras opções.