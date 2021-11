Feira do Santo Antônio receberá revitalização da prefeitura

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), vai revitalizar a Feira do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Durante visita realizada à feira, nesta terça-feira, 16/11, o secretário da Semacc, Renato Júnior, conversou com os permissionários do espaço, explicando sobre o pacote de melhorias que serão realizadas de imediato. Segundo o secretário, após a chuva forte de segunda-feira, 15/11, que ocasionou alguns problemas no local, secretarias parceiras foram acionadas para solucionar o problema.

“Nós viemos aqui trazer resultados e nesse primeiro momento o resultado é paliativo, a Seminf (Secretaria Municipal de Infraestrutura), juntamente com a Semacc e a Semulsp (Secretaria Municipal de Limpeza Urbana), estarão desentupindo essas calhas, soldando alguns ferros que estão soltos, para dar mais sustentação às calhas dessa feira, e desobstruindo toda a rede de drenagem da feira do Santo Antônio”, explicou Renato Júnior.

De acordo com o secretário, a atual administração recebeu 43 feiras e mercados com problemas estruturais, mas, por determinação do prefeito David Almeida, a Semacc trabalha, desde fevereiro, na elaboração de projetos de reforma e revitalização de 30 feiras e mercados da cidade. Em convênio firmado com a Prefeitura de Manaus, o governo do Estado destinou R$ 30 milhões para investimentos na área. Renato Júnior anunciou aos permissionários da Feira do Santo Antônio que o projeto de reforma do local está entrando em fase de licitação e entre 50 e 60 dias, a ordem de serviço será dada.

Para Marcela Freitas, presidente da comissão gestora da feira, a notícia traz esperança aos permissionários, que até ontem iam para casa preocupados com as fortes chuvas e com a segurança do local. “Muito importante para gente, esse anúncio. Tenho certeza que alguns dos feirantes que estão aqui estão com a gente na espera dessa reforma que vai acontecer, e agora é só agradecer”, destacou Marcela.

A visitoria à feira foi acompanhada pelo Vereador Antônio Peixoto e pelo Presidente da Câmara Municipal de Manaus, Vereador David Reis. De acordo com o presidente da Câmara, muito em breve, a realidade dos feirantes será ouitra.

“É importante frisar que a feira do Santo Antônio ganhará uma nova moldura, ela terá os boxes dos feirantes, terá outras lojas e terá também uma praça de alimentação, portanto, esses ingredientes eu acredito que são suficientes para que possa oxigenar essa feira novamente”, ressaltou David Reis.

A Feira Municipal do Santo Antônio atende hoje aproximadamente 200 permissionários. Cerca de R$ 1.500.000 serão investidos na reforma do espaço, oriundos de parceria firmada entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Estado. Assim como a Feira do Santo Antônio, as feiras do Japiim, Panair, Raiz e Betânia, também serão as primeiras a receber ação de reforma e revitalização, por meio da parceria.

