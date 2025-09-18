A notícia que atravessa o Brasil!

Feira do Tambaqui movimenta Manaus com venda de 9 toneladas de pescado sustentável

Evento acontece neste sábado e domingo na sede da FAS, em Manaus, e beneficia 24 famílias de comunidades ribeirinhas da RDS Mamirauá.

Por Beatriz Silveira

18/09/2025 às 18:12

Notícias de Manaus –  Neste fim de semana, dias 20 e 21, a capital amazonense recebe mais uma edição da Feira do Tambaqui, evento que traz diretamente da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, no interior do estado, nove toneladas de pescado. A comercialização acontece a partir das 7h, na sede da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), localizada na rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez de Novembro, e segue até o término do estoque.

Os peixes serão vendidos conforme o peso, em valores acessíveis: exemplares de até 3 quilos custarão R$ 10 o quilo; de 3,001 a 5 quilos, R$ 14,50/kg; entre 5 e 6,999 quilos, R$ 17/kg; e acima de 7 quilos, R$ 20/kg.

Leia também: UEA lança plano de saúde inédito para servidores em parceria com Samel

A iniciativa é fruto do trabalho de 55 manejadores que atuam na RDS Mamirauá e garantirá renda direta para 24 famílias das comunidades ribeirinhas São Francisco do Mangueira e Catiti. O coordenador da feira e gerente do Programa Prosperidade na Floresta da FAS, Edvaldo Corrêa, destaca que o consumidor encontra, além de preços justos, um produto de qualidade.

“Iniciativas como esta comprovam que é possível unir geração de renda, sustentabilidade e conservação da floresta. As famílias vendem de forma justa e direta, e o cliente leva para casa um pescado saudável, saboroso e com origem sustentável certificada”, ressaltou Corrêa.

A feira é promovida pela Associação dos Produtores do Setor Macopani (APSM) e conta com apoio da FAS, que oferece infraestrutura, transporte, logística e divulgação. A ação também recebe suporte da Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman), do Ibama, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

