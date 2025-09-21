A notícia que atravessa o Brasil!

Feira para estudantes e profissionais começa na quarta em Manaus

Evento gratuito e para todas as idades ocorre de 24 a 26 de setembro, das 9h às 21h, no Centro de Convenções Manaus Plaza Shopping.

Por Beatriz Silveira

21/09/2025 às 09:31

Notícias de Manaus – No início deste ano, uma pesquisa do LinkedIn apontou que três em cada cinco brasileiros pretendem trocar de emprego em 2025. Ao mesmo tempo, o mercado oferece poucas oportunidades e alta competitividade: 35% dos recrutadores chegam a dedicar de três a cinco horas por dia apenas à análise de currículos. Nesse contexto, a preparação passa a ser decisiva para quem deseja se destacar.

A Feira Norte do Estudante (FNE) se apresenta como um espaço de orientação e oportunidades. Aberta ao público em geral e para todas as idades, a feira acontece de quarta (24) a sexta (26) de setembro, das 9h às 21h, no Centro de Convenções Manaus Plaza Shopping. A inscrição é gratuita e garante certificado de participação.

Considerada o maior evento educacional da Região Norte, a FNE reúne palestras, oficinas, workshops e rodas de conversa sobre capacitação profissional, inovação tecnológica, empreendedorismo, intercâmbio e tendências do mercado de trabalho. A programação inclui ainda dicas de vestibular, teste vocacional, simulação de júri, sorteios e apresentações culturais.

“Vivemos uma realidade complexa e competitiva, por isso, quanto antes a preparação começar, melhor. O mercado busca profissionais atualizados e que sabem agregar valor no dia a dia. Na FNE, vamos debater esses temas para que todos saiam mais preparados rumo a uma carreira de sucesso”, destaca Inês Daou, fundadora e diretora do evento.

A Feira Norte do Estudante é realizada pela Iaí Promoções. Mais informações estão disponíveis no site feiranortedoestudante.com.br e no Instagram @feiranortedoestudante.

