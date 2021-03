Feirão do Pescado da ADS começa nesta terça-feira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Começa nesta terça-feira, (30/03), o Feirão do Pescado que vai oferecer peixes regionais de qualidade e com preço justo durante a Semana Santa. A ação realizada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), será executada nos Centros de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Rua Gandú, 119, Cidade Nova, no Magdalena Arce Daou, na Av. Brasil, s/n – Santo Antônio, e também no Centro Social Urbano do Parque Dez (CSU), avenida Perimetral, 22, Parque Dez de Novembro, em Manaus.

No primeiro dia de Feirão do Pescado, os consumidores poderão realizar suas compras a partir das 13h. No segundo e terceiro dia (quarta e quinta-feira), o evento será realizado das 07h às 19h, e no último dia (sexta-feira), a ação será feita das 07h às 13h. O público poderá fazer suas compras nas edições até o dia dois de abril.

Novidade – Neste ano, além dos participantes que disponibilizarão o pescado, a iniciativa do Governo do Estado contará com a presença de produtores rurais, com a venda de hortifrutis durante o Feirão do Pescado. Em cada feira serão disponibilizados cerca de 30 feirantes entre produtores e piscicultores, que no total somarão 90 participantes.

A presidente da ADS, Michelle Bessa, falou sobre a qualidade dos produtos fornecidos neste período. “Os consumidores do Feirão terão a garantia de produtos de qualidade e frescos, isso porque os nossos peixes possuem certificação sanitária a partir do Serviço de Inspeção Estadual”, afirmou.

O pescado vem de áreas de manejo como Tefé, Fonte Boa, Alvarães e Coari. A produção será vendida por indústrias e frigoríficos que possuem serviços em inspeção e autorização para venda do pescado legal.

Valores – O público poderá encontrar nas feiras presenciais e por meio de entrega domiciliar (delivery), o peixe in natura, processado em forma de filé tratado e embalado e, claro, o peixe regional. Os preços máximos que serão praticados durante os quatro dias de evento, são:

– O Tambaqui fresco do tipo curumim, de 0,5 a 1,1 kg, será vendido a partir de R$ 7,50; O Tambaqui fresco acima de 5,0 kg será vendido por valores a partir de R$ 14,90.

– A Matrixã até 1 kg, será disponibilizado a partir de R$ 12,90, e acima de 1 kg a partir de R$ 14,90 reais.

– O Pirarucu fresco será vendido do tipo carcaça, a partir de R$ 6,50; ventrecha a partir de R$ 15,90; Tipo Misto, a partir de R$ 19,90; O Filé do Pirarucu será vendido a partir de R$ 28,90.

– Já o Pirarucu salgado e seco, do tipo ventrecha, será disponibilizado a partir de R$ 18,90; O Pirarucu salgado seco do tipo misto, estará disponível para o público a partir de R$ 25,90; O Pirarucu salgado fresco lombo, estará à venda a partir das R$ 34,90.

