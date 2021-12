Feirão do pescado manejado terá pirarucu e tambaqui a preços populares em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) promoverá, de quinta-feira (16/12) a sábado (18/12), o Feirão do Pescado Manejado, com a comercialização de pirarucu e tambaqui a partir de R$ 8 o quilo. A feira será no Centro Social Urbano (CSU) do Parque Dez, zona centro-sul da capital.

Os peixes são oriundos da pesca manejada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) de Mamirauá. O feirão contará com o apoio da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e das associações de pescadores da região do Médio Solimões.

“Esta é mais uma ação da ADS em apoio aos pescadores de manejo do Amazonas. Será uma grande oportunidade tanto para o pescador que precisa comercializar o seu produto quanto para o consumidor, que poderá adquirir um pescado de qualidade, seguro para a alimentação e a um bom preço”, destacou Edson Luniere, chefe de Departamento de Negócios Agropecuários e Pesqueiros (DNAP) da ADS.

Na quinta e na sexta-feira (17/12), o feirão acontecerá das 8h às 19h. Já no sábado, a feira estará aberta ao público até o meio-dia. Ao todo, estarão disponíveis para venda mais de 14 toneladas de pescado.

Segundo Luniere, o feirão será semelhante ao realizado pela ADS na Semana Santa. Os peixes pesarão a partir de 4 quilos, e o consumidor poderá encontrar o tambaqui fresco e o pirarucu fresco do tipo carcaça, ventrecha, misto e o filé.

Feira da ADS – Na sexta-feira (17/12), o consumidor que for ao Feirão do Pescado Manejado também poderá realizar suas compras na feira de produtos regionais da ADS do CSU, das 15h às 19. Será a última edição da feira neste ano de 2021; após essa data, os produtores entrarão em recesso e devem retomar suas atividades a partir do dia 7 de janeiro de 2022.