Feirão em Manaus oferece até 90% de desconto para quem quer renegociar dívidas

Notícias de Manaus – Moradores de Manaus que precisam regularizar dívidas com serviços básicos terão uma nova oportunidade a partir desta segunda-feira (4). Começa a segunda edição do feirão “Negocia Manaus”, que oferecerá descontos de até 90% e parcelamentos flexíveis para consumidores com débitos em aberto. A ação segue até sexta-feira (8), das 8h às 16h, na sede do Procon Manaus, localizada no shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital.

O feirão reúne concessionárias de água, energia elétrica e internet — Águas de Manaus, Amazonas Energia e IP Fibra — com condições especiais de pagamento e atendimento presencial exclusivo para clientes residenciais.

Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e a fatura do serviço que se deseja negociar. Cada empresa distribuirá até 150 fichas por dia, e imóveis comerciais não estão incluídos na ação.

Condições facilitadas

Entre os destaques da negociação estão:

Águas de Manaus: entrada a partir de 5% do valor total da dívida, parcelamento em até 80 vezes e opção de pagamento da entrada em até 10 dias ou em até 12 vezes no cartão de crédito.

Amazonas Energia: entrada mínima de 3% para clientes baixa renda e 5% para os demais; parcelamento em até 60 vezes; até 90% de desconto para débitos por recuperação de consumo e até 70% em faturas de consumo; parcelamento no cartão de crédito em até 18 vezes; negociações podem ser feitas por terceiros com autorização formal.

IP Fibra: descontos entre 50% e 100%, conforme análise individual de cada caso.

Clientes que participaram da edição anterior do feirão e não cumpriram os acordos firmados não poderão renegociar nesta nova rodada.

Foco em soluções viáveis

A iniciativa tem como objetivo facilitar a quitação de dívidas e contribuir para a estabilidade financeira das famílias manauaras, promovendo acordos acessíveis e atendimento humanizado. A expectativa da organização é atender centenas de pessoas ao longo da semana, com foco em soluções personalizadas para quem busca sair do vermelho.