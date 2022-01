Feiras da ADS retomam atividades nesta terça-feira; confira locais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As tradicionais Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) voltam a funcionar em Manaus a partir desta terça-feira (04/01). As primeiras edições do ano serão as do Sumaúma Park Shopping, na zona norte, e do Manaus Plaza Shopping, na zona centro-sul, a partir das 14h. As demais retomam, consecutivamente, de acordo com seu calendário de realização.

Em Manaus, durante o ano de 2021, as feiras, que estiveram fechadas durante o período crítico da pandemia, retomaram suas atividades em fevereiro, readequadas para atender as normas de segurança e higiene estabelecidas pelo Ministério da Saúde para prevenção e combate à Covid-19.

Nos meses seguintes, novos espaços foram inaugurados pela ADS como a Feira da Praça do Dom Pedro, zona centro-oeste; Feira do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), zona sul; e Feira da Ponta Negra, zona oeste. Com as inaugurações, Manaus passou a contar com dez feiras realizadas de terça-feira a domingo. No interior, 16 feiras foram reinauguradas e inauguradas, totalizando 34 municípios com feiras ativas.

Para 2022, as feiras seguirão os padrões já conhecidos pelos consumidores. Na capital, em cada edição, há uma média de 60 produtores que terão a oportunidade de escoar seus alimentos diretamente ao consumidor final.

Entre os produtos que estarão disponíveis destacam-se hortaliças, tubérculos, farináceos, laticínios e outros. A venda de cafés da manhã e lanches da tarde também são opções disponíveis para os consumidores.

Confira o calendário das feiras em Manaus:

Terças-feiras, das 14h às 19h

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

• Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Quarta-feira, das 15h às 19h

• Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Quintas-feiras, das 14h às 19h

• Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Sexta-feira, das 15h às 19h

• Centro Social Urbano (CSU), avenida Perimetral, Parque Dez

Sábado, das 5h às 11h

• Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

• Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Domingo, das 6h ao meio-dia

• Praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra