Feiras de Manaus terão horário ampliado durante a Semana Santa

As quatro principais feiras abastecedoras de Manaus terão o horário alterado por conta da Semana Santa. As feiras da Manaus Moderna, da Banana, feira da Panair e do Produtor da zona Leste irão funcionar de 4h até 20h a partir da próxima segunda-feira (29), seguindo neste horário até domingo (4). A informação foi divulgada na manhã deste sábado (27) pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, em entrevista à rádio Tiradentes.

De acordo com o mandatário, um decreto governamental irá estender, temporariamente, o horário de funcionamento das feiras abastecedoras de Manaus.

“As pessoas tradicionalmente vão à feira nesse período em busca do pescado, vão fazer as suas compras e aí nós temos as restrições. Só que a partir de segunda-feira eu estou baixando um decreto para ampliar o funcionamento das feiras abastecedoras, que são a Manaus Moderna, Panair, Feira da Banana e Feira do Produtor. Essas feiras, a partir de segunda-feira até domingo, funcionarão de 4h da manhã até às 20h. Isso para que as pessoas possam ir com mais tranquilidade, evitando as aglomerações”, afirmou Wilson Lima.

Passada a Semana Santa, as feiras abastecedoras voltam a funcionar dentro do horário estabelecido pelo decreto governamental, que é de 4h às 16h, em função da pandemia da Covid-19.