Feiras de Produtos Regionais movimentam Manaus nesta semana com edições especiais; confira

Essa edição contará com a participação de 10 feirantes da agricultura familiar e da economia solidária.

Por Jonas Souza

25/08/2025 às 14:50 - Atualizado em 25/08/2025 às 15:01

Notícias de Manaus – A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) divulgou a programação das Feiras de Produtos Regionais para esta última semana de agosto. A agenda inicia nesta terça-feira (26/08) e segue até domingo (31/08), em diferentes pontos da capital.

Além dos locais fixos já conhecidos pelo público, a ADS promoverá uma edição especial na sexta-feira (29/08), na área externa da sede da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), localizada na avenida Efigênio Salles, nº 1.570, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O evento ocorrerá das 8h às 12h.

Essa edição contará com a participação de 10 feirantes da agricultura familiar e da economia solidária, oferecendo ao público café regional, frutas, verduras, legumes e artesanato.

Segundo o gerente de feiras da ADS, Diego Augusto, o projeto cumpre um papel essencial na valorização dos produtores locais.
“Além do nosso cronograma regular, esta semana, em destaque, teremos uma edição especial na Suhab. É uma excelente oportunidade para a população daquela área da cidade fazer suas compras com conforto e segurança. Venham nos prestigiar!”, convidou.

Programação da semana

Terça-feira (26/08)

  • Shopping Sumaúma – avenida Noel Nutels, Cidade Nova – 14h às 19h

  • Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista, Chapada – 14h às 19h

Quarta-feira (27/08)

  • Shopping Ponta Negra – avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra – 14h às 19h

Quinta-feira (28/08)

  • Praça de Alimentação do Dom Pedro – rua José Bonifácio – 14h às 19h

  • Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista, Chapada – 14h às 19h

Sexta-feira (29/08)

  • Edição Especial da ADS na sede da Suhab – avenida Efigênio Salles, nº 1.570, Aleixo – 8h às 12h

Sábado (30/08)

  • Centro Cultural dos Povos da Amazônia – antiga Bola da Suframa, Crespo – 5h às 11h

  • Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – rua Gandú, Cidade Nova – 5h às 11h

  • Km 29 da rodovia AM-010 (sentido Rio Preto da Eva) – 7h às 15h

Domingo (31/08)

  • Complexo Turístico da Ponta Negra – estacionamento, bairro Ponta Negra – 6h às 11h

  • Km 29 da rodovia AM-010 (sentido Rio Preto da Eva) – 7h às 12h

As feiras têm como objetivo aproximar agricultores e consumidores, gerando renda para produtores e oferecendo ao público produtos frescos, de qualidade e com preços acessíveis.

