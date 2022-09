Felipe Araújo atrai multidão e encerra a terceira noite do #SouManaus Passo a Paço no palco Caboquinho

Redação AM POST

A última apresentação da noite no palco Caboquinho do #SouManaus Passo a Paço 2022, nesta segunda-feira, 5/9, foi o cantor sertanejo Felipe Araújo, que além das músicas sertanejas, também misturou pagodes e muita sofrência, fechando com sucesso a terceira noite do festival promovido pela Prefeitura de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Felipe Araújo iniciou a sua trajetória profissional na música aos 15 anos, passando por bandas de rock e duplas sertanejas. Hoje, já é um nome consagrado no meio artístico sertanejo nacional. “A galera pode esperar tudo de mim, todos os meus sucessos, além de sucessos de grandes amigos. Sou eclético. Vou cantar de tudo. Estou feliz aqui, espero voltar muitas vezes, já fui pescar no rio Solimões, já comi muito peixe e amo estar nessa cidade onde já vim outras vezes, e vou voltar tenho certeza. Agradeço o convite da prefeitura, que está incentivando a cultura local e nacional”, disse Araújo.

Ao som de “Atrasadinha” o público ovacionou o cantor, cantou, chorou e vibrou ao ritmo de muita “sofrência”. A estudante de jornalismo, Amanda Lins, estava desde as 16h no gradil esperando a entrada do seu ídolo. O cansaço e o calor não a fizeram desistir de curtir muito o show. “Estou enlouquecida, aqui apertada, com calor, cansada, mas muito feliz. É a primeira vez que vejo Felipe, assim de perto, nossa, nem acredito, eu vou chorar, gritar e dizer que ele é tudo para mim”, afirmou Amanda.