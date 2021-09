Feriado da Independência do Brasil será comemorado com marcha no Centro de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta terça-feira, 07/09, será comemorado com uma marcha no Centro comercial de Manaus. O evento será realizado em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e as liberdades individuais, e deverá ser realizada em pelo menos 20 municípios amazonenses.

O ato, promovido pelos Movimentos Conservadores e de Direita do Amazonas, vai iniciar a partir das 15h, na Praça do Congresso, em frente ao Instituto de Educação do Amazonas (IEA). Às 16h, os participantes deverão descer a avenida Eduardo Ribeiro em direção ao Largo São Sebastião, onde será dado um “abraço simbólico” no Centro da cidade.

“Convidamos a população para ir ao Centro da capital para fazer uma grande demonstração de patriotismo e lutar pelos direitos individuais em apoio ao nosso presidente. Amanhã a praça será do povo”, comentou coronel Alfredo Menezes (Patriota), representante do presidente da República no Amazonas.

SERVIÇO:

O quê? Marcha no Centro de Manaus em apoio ao presidente Jair Bolsonaro

Quando: Terça-feira, 07/09 (amanhã)

Horário: Concentração a partir das 15h, com saída às 16h.

Onde: Praça do Congresso, em frente ao IEA, Centro comercial de Manaus.

* Com informações da assessoria de imprensa