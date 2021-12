Festa de réveillon é cancelada em Manaus mas show de Gusttavo Lima será realizado na Arena da Amazônia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Mesmo com alerta nacional sobre a chegada da nova variante africana Ômicron no Brasil e a possibilidade de uma terceira onda de contaminação no Amazonas, o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima será realizado neste sábado (4) na Arena da Amazônia, em Manaus.

Continua depois da Publicidade

Devido a chegada da variante ao Brasil com cinco casos já registrados, no inicio da tarde hoje o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou o cancelamento da festa de Réveillon da capital que seria realizada na Praia da Ponta Negra e contaria com apresentação do cantor sertanejo Luan Santana. No entanto, o show de Gusttavo Lima, realizado pela Fábrica de Eventos, que tem estimativa de receber milhares de pessoas e está com ingressos esgotados, será mantido.

Nessa sexta-feira (3) o prefeito falou durante inauguração do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Lúcia Melo Ferreira Almeida, no bairro Novo Aleixo, zona Norte sobre possibilidade de cancelamento das festas de fim de ano em Manaus e na ocasião, comparou o Ano Novo com outros eventos ocorridos na capital, que também geram aglomerações.

“Se a lógica vale para o réveillon, eu acho que é hoje ou amanhã que vai ter um show para 50 mil pessoas, ninguém fala. Semana passada teve show para 20 mil pessoas. Quer dizer que só pega covid se for no réveillon?”, questionou Almeida.

Continua depois da Publicidade

Países da Europa já começam a viver uma quarta onda da pandemia. Desde que foi descoberta, há algumas semanas, a ômicron é descrita por cientistas como uma mutação do novo coronavírus ainda mais transmissível do que a variante delta, que circula no Brasil e já é considerada altamente contagiante.

Ainda não se sabe o efeito das vacinas sobre essa nova cepa, o que deve ser informado ao longo das próximas semanas. Mesmo com bons índices de vacinação, várias capitais brasileiras optaram pela prevenção e decidiram cancelar as festas por temer a transmissão da nova variante.