Festa em alusão ao Dia das Crianças é realizada com apoio do deputado Delegado Péricles na zona Sul de Manaus

Notícias de Manaus– Com o apoio do deputado Delegado Péricles (PL), o projeto social Construindo Campeões na Vida e no Esporte, do bairro Cachoeirinha, realizou na noite desta sexta-feira (20), uma festa em alusão ao Dia das Crianças. O evento contou diversas brincadeiras, além da distribuição de lanches e brinquedos para as crianças e adolescentes da comunidade que prestigiaram a festa.

O coordenador da ação, Elvys Damasceno, falou da satisfação em realizar o evento, destacando que a festa foi uma prestação de contas, onde todos os envolvidos nos projetos sociais que ele coordena, buscam auxiliar as crianças.

“Estamos muito felizes em mais um ano estar fazendo essa festa. Isso aqui é uma prestação de contas, para levar um pouco de alegria e diversão para a criançada, em especial dessa área onde temos esse projeto social. Tivemos aqui a participação além das crianças, também das famílias, e ficamos muito felizes em ver o sorriso de uma criança”, declarou Elvys Damasceno.

Na ocasião, a dona de casa Tatiane Oliveira, disse que o projeto social Construindo Campeões na Vida e no Esporte transformou a vida do filho dela, um menino de 8 anos. Tatiane disse, ainda, que a festa do Dia das Crianças é muito esperada por todos os envolvidos no projeto.

“Meu filho Pedro Henrique foi convidado a participar do projeto. Resolvi colocar porque ele tinha dificuldade na fala. Ele era muito tímido e hoje ele já conseguiu várias medalhas graças ao projeto e melhorou bastante a fala dele e a autoconfiança. E nessa ação, que é muito esperada por todos, em especial as crianças e adolescentes do projeto, ela se divertiu muito”, disse a dona de casa.

*Com informações da Assessoria de Imprensa