Festas gratuitas com shows de Gilliard e José Augusto celebram o Dia das Mães em Manaus neste fim de semana

Notícias de Manaus – Com uma programação especial e gratuita, a Prefeitura de Manaus prepara um fim de semana festivo para comemorar o Dia das Mães, celebrado neste domingo, 11 de maio. A cidade receberá dois grandes eventos em homenagem às mães manauaras, com direito a apresentações musicais de artistas consagrados como Gilliard e José Augusto. As ações são promovidas pela Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), Fundo Manaus Solidária (FMS) e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A festa começa nesta sexta-feira (10), a partir das 15h, no Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da capital. O tradicional “Baile Solidário das Mães” promete animar o público da terceira idade com muita música, dança e emoção. O evento é organizado pela FDT em parceria com o Fundo Manaus Solidária e contará com uma programação diversificada.

“O ‘Baile Solidário das Mães’ é aguardado com grande expectativa pelos idosos da Fundação Doutor Thomas. Preparamos tudo com muito carinho para homenagear as mães e oferecer um momento especial para todos”, destacou Eduardo Lucas, diretor-presidente da FDT.

Entre as atrações musicais estão o DJ Ery Castro, os cantores Leandro Nascimento e Athayde Muller, além da banda Uns e Outros e do cantor Gilliard, conhecido por seus clássicos românticos dos anos 1980. A festa também inclui atividades culturais, sorteios de brindes e a tradicional coroação da “Rainha do Parque Municipal do Idoso”.

A entrada é gratuita, e quem desejar pode contribuir com a doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível. Todo o material arrecadado será destinado a comunidades rurais atingidas pela cheia do rio Negro, por meio da atuação do Fundo Manaus Solidária.

Show com José Augusto no Mirante Lúcia Almeida

No sábado (11), a celebração continua em um dos cartões-postais mais icônicos da capital: o mirante Lúcia Almeida, localizado no centro histórico de Manaus. A partir das 12h, o espaço será palco do evento promovido pela Manauscult, com início do “Hashtag Toadas”, atração cultural já conhecida na cidade por reunir música regional e tradição.

Às 18h30, o cantor amazonense Edilson Santana assume o palco com um repertório romântico e dançante, pensado especialmente para homenagear as mães. Encerrando a noite em grande estilo, o cantor José Augusto se apresenta a partir das 20h30. Dono de uma das vozes mais emblemáticas da música romântica brasileira, o artista promete emocionar o público com sucessos como “Fantasias” e “Aguenta Coração”.

A entrada é franca, e a estrutura do evento foi pensada para oferecer conforto e segurança às famílias. A expectativa da organização é que centenas de pessoas participem da homenagem ao longo do dia. Além da música, o público poderá apreciar a vista privilegiada do mirante, localizado às margens do rio Negro, compondo o cenário ideal para uma celebração cheia de carinho.

Programação

Parque Municipal do Idoso (Sexta-feira, 9/5)

15h – DJ Ery Castro

15h30 –Leandro Nascimento

16h – Coroação da “Rainha do Parque Municipal do Idoso” e sorteio de brindes

16h10 –Athayde Muller

17h – Gilliard

18h20 – Sorteio de Brindes

18h30 –Banda Uns e Outros

20h – Encerramento

Mirante Lúcia Almeida (Sábado, 10/5)

12h – Hastag Toadas

18h30 – Edílson Santana

20h30 – José Augusto

Intervalos – DJs convidados