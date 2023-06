Festival Folclórico do Amazonas 2023 começa neste domingo no Centro Cultural Povos da Amazônia

Setenta e cinco grupos das categorias Bronze e Prata se apresentam no 65º Festival Folclórico do Amazonas (FFA), a partir das 19h, neste domingo, 11/6, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), na bola da Suframa, no Distrito Industrial, zona Sul. A abertura contará com a atração nacional, JM Puxado, cantor e compositor de forró, xote e pisadinha, que se apresenta às 21h30.

O evento é promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), além de quase 20 serviços públicos que compõem a matriz de responsabilidade dos grandes eventos na cidade de Manaus, coordenada pelo Centro de Cooperação da Cidade de Manaus (CCC) e Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

E para dar oportunidade a novos grupos que almejam ingressar na disputa oficial, nos dias 11 e 12, dezoito danças se apresentarão na modalidade “Mostra Folclórica”, sem avaliação de jurados e/ou concorrência, pois, o acesso oficial só será liberado no mês de setembro, durante o seminário do festival folclórico. As apresentações das categorias Bronze e Prata acontecerão de 13 a 25/6, sempre das 19h às 23h55.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, explica que a ação é um trabalho em conjunto e de apoio à cultura amazonense, que vai movimentar o segmento folclórico e gerar postos de trabalho e renda.

“Este ano queremos promover o resgate cultural e a tradição dos antigos festivais. Para isso, demos um reajuste no valor do fomento; antecipamos a liberação do recurso; fizemos ajustes técnicos na arena de apresentação das danças que, neste ano, de forma inovadora, contará com uma coxia; estamos disponibilizando uma área para comercialização de alimentos, artesanato e para diversão das crianças; além do investimento no conforto e segurança das famílias que virão prestigiar essa festa linda que merece ser passada para gerações futuras”, concluiu Cardoso.

Fomento

O valor de R$ 1.186.482,66, correspondente ao pagamento de apoio financeiro nos termos do Edital de Chamamento Público n° 004/2023 – Manauscult, publicado no DOM 5.563, de 11/4/2023, para apresentação dos grupos folclóricos no 65° Festival Folclórico, foi liberado pela Prefeitura de Manaus para as Ligas e Associações Folclóricas na última sexta-feira, 2/6.

Atrações

Quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, boi-bumbá, danças nacionais, internacionais e nordestinas serão apresentadas pelos grupos na disputa de suas respectivas categorias.

Neste ano, o corpo de jurados é composto por seis integrantes, todos técnicos e com vasta experiência, sendo teatrólogos, antropólogos, musicistas e historiadores.

Além das apresentações dos grupos folclóricos, o festival também contará com uma feira de artesanatos com 40 expositores, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e um espaço atrativo para crianças (área kids).

A expectativa é atrair um público de cem mil pessoas em 14 dias de festival no CCPA – bola da Suframa. Os horários e a programação completa podem ser consultados no Portal da Manauscult, pelo link manauscult.manaus.am.gov.br.

Acesso da imprensa

O acesso da imprensa à arena de apresentação das danças será liberado mediante inscrição prévia, todas as noites, a partir das 19h, no escritório da Manauscult, que funcionará no contêiner instalado no local. Será necessária apresentação do crachá funcional com documento de identificação oficial (carteira de identidade ou de motorista).

Programação – Domingo 11/6

19h – Star Hits – Dança alternativa

19h25 – Explosão de Manaus

19h50 – Junina Cabocla – Quadrilha tradicional

20h15 – Junina Girassol- Quadrilha tradicional

20h40 – Ciranda do Aleixo

21h05 – Baru Junina – Quadrilha tradicional

21h30 – Atração nacional JM Puxado

Redação AM POST