Festival ‘Monster of Rock’ pretende movimentar Manaus com grandes bandas do rock mundial

Redação AM POST

Manaus receberá o festival internacional ‘Monster of Rock’. A turnê do evento passa pela cidade no dia 12 de abril de 2023. Após o sucesso do show da banda Guns N’Roses em Manaus, em setembro de 2022, a empresa Fábrica de Eventos quer algo ainda maior para 2023.

De acordo com a empresa em breve acontece a abertura da venda de ingressos.

A empresária Bete Dezembro, proprietária da Fábrica de Eventos, já havia adiantando informações sobre o festival inédito em Manaus.

Segundo ela o evento de rock internacional contará com shows de três bandas.

“O que eu posso garantir é que vai ser um festival com três bandas, pela primeira vez”, disse Bete Dezembro.

“A gente já fazia show internacional, agora vamos fazer um show internacional com três bandas no palco”, afirmou Bete.

O ‘Monsters of Rock’ acontece no dia 22 de Abril, em São Paulo, com a seguinte line-up: Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro.

A produtora já havia mencionado, anteriormente, que a banda Kiss será uma atração internacional que se apresentaria em breve em Manaus, mas não deu mais detalhes se seria uma apresentação solo.