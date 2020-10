Feto é encontrado em banheiro de delegacia em Manaus

Um feto foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (16) em um banheiro próximo a entrada do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

O feto que tem entre 5 ou 6 meses foi encontrado no vaso sanitário do banheiro masculino. Suspeita-se que o material tenha sido joga no local pois seria improvável que ninguém percebesse a realização do aborto.

De acordo com o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o feto possuía cordão umbilical e ainda estava envolvido na placenta.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) vai realizar exames de necropsia no material. Imagens de câmeras de segurança da unidade vão ajudar na identificação da pessoa que jogou o feto no local.