’Fez-se a democracia mais uma vez’, diz Arthur Neto ao entregar chave da cidade ao seu sucessor na Prefeitura de Manaus

Redação AM POST

Arthur Virgílio Neto (PSDB), agora ex-prefeito de Manaus, realizou a entrega simbólica da chave da cidade de Manaus ao prefeito empossado Davi Almeida (Avante) na tarde desta sexta-feira, 1º/1, mantendo a tradição democrática. O encontro ocorreu na sede da Prefeitura de Manaus, na sala de reunião do gabinete do prefeito, bairro Compensa, zona Oeste, de forma restrita para evitar aglomeração. Na ocasião, Arthur destacou a sensação de dever cumprido e, principalmente, do papel fundamental que a democracia exerce na sociedade.

“Fez-se a democracia. Mais uma vez alguém que se elegeu por oito anos entrega a cidade para um novo gestor. É a chamada alternância de poder, uma das marcas mais fundamentais da democracia. Estamos amadurecendo a democracia através da convivência justa e correta de quem tem responsabilidade para com a cidade. Desejei mil felicidades ao Davi, disse que ele tem toda a estrutura para fazer um grande governo. Despeço-me com saudade, mas confiante, porque a democracia sempre aponta o melhor caminho”, declarou Arthur Neto, acompanhado de sua esposa, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Na ocasião, Arthur também pontuou ao novo prefeito temas importantes, como os avanços dos últimos oito anos que proporcionou à cidade e saiu do prédio da Prefeitura de Manaus aplaudido pelos servidores em plantão neste feriado. “Saio de cabeça erguida da mesma forma como entrei, recebendo o carinho dos servidores públicos, que tanto valorizei, e do povo de Manaus, que tem o meu amor”, disse, emocionado.

Ao receber as chaves, Davi Almeida reconheceu a trajetória política de Arthur Virgílio e declarou que irá seguir as melhorias para a cidade. “É uma honra muito grande que o senhor (Arthur) me concede, espero ser um prefeito dedicado. Desejo êxito e sucesso ao senhor, que é um dos grandes expoentes da política do nosso Estado”, disse o novo prefeito, acompanhado de sua filha Fernanda.

Diplomata de carreira e com 42 anos de vida pública, tendo ocupado postos de destaque no cenário nacional, como ministro-chefe de governo da Presidência da República no governo FHC e senador, Arthur Virgílio afirmou que, após um breve e merecido momento de descanso, irá se preparar para reforçar a importância da defesa de temas como a proteção da Amazônia e a manutenção e melhoria da Zona Franca de Manaus, além das bases da cidade inteligente que construiu.

“Muito amor a Manaus, capital dessa região tão importante e estratégia para o mundo. Deixamos grandes obras prontas, vejam só o Centro de Cooperação da Cidade e o Casarão da Inovação Cassina, por exemplo, que dão o ar de cidade inteligente para a capital amazonense e servirão a outras gestões. O recado que eu dou é de amor e que se construa sempre do melhor jeito possível soluções para a população manauara”, finalizou Arthur.

Último ato

Como último ato ao concluir a gestão, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, inaugurou mais uma grande obra de mobilidade e de lazer da cidade, o complexo viário Professora Isabel Victoria, localizado na avenida Max Teixeira, em frente à entrada do conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, zona Norte. A obra durou 15 meses de construção e vai desafogar o tráfego no local e oferecer uma área recreativa para as famílias.

Com uma área que abrange 283 mil metros quadrados, o complexo é composto por um viaduto, com iluminação de LED, que transpassa por cima de uma rotatória, e um sistema binário de tráfego na área dos bairros Mundo Novo e Cidade Nova. Na parte inferior, foi construída uma ampla área recreativa com mais de cinco mil metros quadrados, que abriga playground, quadra poliesportiva, praça de alimentação, academia de ginástica ao ar livre, vestiário, banheiro, depósito e estacionamento, além de uma praça com bancos e mesas para jogos de tabuleiro, cujos trabalhos foram coordenados pela comissão de paisagismo e urbanismo. Além disso, está agregada à estrutura, área de paisagismo, sob responsabilidade da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo, até então presidida pela primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

O Professora Isabel Victoria foi o terceiro complexo viário da gestão Arthur Neto a ser construído na capital. Em junho deste ano, foi entregue o complexo viário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, entre as ruas Pará e João Valério, e no ano de 2014, o complexo 28 de Março, na avenida Torquato Tapajós, próximo ao aeroporto internacional Eduardo Gomes.