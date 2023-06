Fica destruída moto de homem que quase foi esmagado por carreta durante acidente em Manaus

Ficou destruída a moto conduzida pelo motociclista Alex Januário, que quase foi esmagado por uma carreta na tarde desta segunda-feira (12), na avenida Cosme Ferreira, no bairro do Coroado, na Zona Leste de Manaus.

O veículo ficou engatado nas rodas da carreta. Alex estava com um homem na garupa da moto, os dois caíram no chão e por sorte, a carreta conseguiu parar, no entanto, o piloto da moto ficou preso na roda do veículo longo.

De acordo com testemunhas, as vítimas caíram de uma moto e foram parar nas rodas da carreta após um carro ter batido no veículo enquanto eles estavam no corredor da via.

As vítimas ficaram agonizando até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foram encaminhados para o hospital João Lúcio. O estado de saúde deles não foi divulgado.