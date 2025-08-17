Filhote de três meses é libertado após ficar preso em portão em Manaus

Notrícias de Manaus – Uma cena de aflição mobilizou moradores do bairro São José, na zona leste de Manaus, na tarde desta sexta-feira (15/8). A cadelinha Safira, de apenas três meses, ficou com a boca presa nas grades de ferro de um portão e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com testemunhas, o filhote se debatia e chorava de dor enquanto tentava se soltar da estrutura metálica, o que gerou desespero em quem acompanhava a situação. Os vizinhos rapidamente acionaram os bombeiros por meio do número de emergência 193, e uma equipe do Posto Zumbi, do 3º Grupamento Bombeiro Militar, foi enviada ao local.

Ao chegarem, os militares encontraram Safira em estado de pânico, com a boca completamente enroscada no portão. Para realizar o resgate, os bombeiros utilizaram uma serra elétrica e efetuaram cortes precisos na grade, sempre tomando cuidado para não causar ferimentos à cadelinha. Graças à agilidade e à técnica da equipe, a operação durou apenas alguns minutos e terminou com a libertação do animal, que saiu ileso.

Após o resgate, Safira foi entregue novamente aos donos, que agradeceram o empenho da corporação. O caso chamou a atenção nas redes sociais, onde vídeos e relatos destacaram a importância do trabalho rápido e especializado dos bombeiros em situações de emergência.

O CBMAM reforçou o alerta de que, diante de ocorrências semelhantes, a população deve sempre recorrer ao telefone 193, garantindo atendimento imediato e seguro, tanto para pessoas quanto para animais em risco.