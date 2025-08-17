A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Filhote de três meses é libertado após ficar preso em portão em Manaus

Cadela de apenas três meses foi retirada com segurança após intervenção rápida do Corpo de Bombeiros.

Por Beatriz Silveira

17/08/2025 às 13:42

Ver resumo

Notrícias de Manaus – Uma cena de aflição mobilizou moradores do bairro São José, na zona leste de Manaus, na tarde desta sexta-feira (15/8). A cadelinha Safira, de apenas três meses, ficou com a boca presa nas grades de ferro de um portão e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

PUBLICIDADE

De acordo com testemunhas, o filhote se debatia e chorava de dor enquanto tentava se soltar da estrutura metálica, o que gerou desespero em quem acompanhava a situação. Os vizinhos rapidamente acionaram os bombeiros por meio do número de emergência 193, e uma equipe do Posto Zumbi, do 3º Grupamento Bombeiro Militar, foi enviada ao local.

Ao chegarem, os militares encontraram Safira em estado de pânico, com a boca completamente enroscada no portão. Para realizar o resgate, os bombeiros utilizaram uma serra elétrica e efetuaram cortes precisos na grade, sempre tomando cuidado para não causar ferimentos à cadelinha. Graças à agilidade e à técnica da equipe, a operação durou apenas alguns minutos e terminou com a libertação do animal, que saiu ileso.

PUBLICIDADE

Leia também: Motoristas denunciam máfia dos flanelinhas durante show Tardezinha em Manaus

Após o resgate, Safira foi entregue novamente aos donos, que agradeceram o empenho da corporação. O caso chamou a atenção nas redes sociais, onde vídeos e relatos destacaram a importância do trabalho rápido e especializado dos bombeiros em situações de emergência.

O CBMAM reforçou o alerta de que, diante de ocorrências semelhantes, a população deve sempre recorrer ao telefone 193, garantindo atendimento imediato e seguro, tanto para pessoas quanto para animais em risco.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Polícia

Adolescente é apreendida após matar avô a facadas em Careiro Castanho

Idoso de 82 anos foi atacado dentro de casa e não resistiu aos ferimentos.

há 59 minutos

Manaus

Prefeitura de Manaus abre 300 vagas para campanha de vacinação antirrábica

Seleção simplificada terá inscrições gratuitas até 24 de agosto e prevê contratação para atuação entre outubro e dezembro.

há 2 horas

Brasil

Gravidez na adolescência no Brasil atinge níveis de países mais pobres, aponta estudo

Pesquisa da UFPel mostra que, enquanto a fecundidade total no país caiu, a gestação entre adolescentes segue em alta, com forte impacto das desigualdades sociais.

há 3 horas

Manaus

Câmeras registram colisão entre carro e moto próximo ao Parque do Mindu em Manaus; assista

Imagens de câmera de segurança mostram o momento da batida, mas estado de saúde do motociclista ainda não foi divulgado.

há 3 horas

Manaus

Homem se machuca ao perder controle da moto em curva de Manaus

Vítima arrastou-se por cerca de oito metros e foi levada ao hospital com ferimentos pelo corpo.

há 4 horas