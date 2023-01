Fim de semana terá seis edições da Feira de Produtos Regionais da ADS

Redação AM POST

O primeiro fim de semana de 2023 contará com seis edições das feiras de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). No sábado serão realizadas três edições e no domingo uma. Além dessas que ocorrem na área urbana, nos dois dias, também será realizada a feira no KM-29 da AM-010, área rural de Manaus. Todas as edições ocorrem no período da manhã.

Das 5h às 11h, do sábado (07/01), os consumidores poderão realizar suas compras no Centro Cultural Povos da Amazônia (Antiga Bola da Suframa); Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Cidade Nova) e Comando Geral da Polícia Militar (Petrópolis). Além de frutas e verduras comercializadas direto do produtor rural, as feiras da ADS também oferecem pescado, doces e balas regionais, artesanato e plantas ornamentais, garantindo diversidade aos clientes.

Já no domingo (08/01), a Feira da ADS ocorrerá no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, no estacionamento próximo a rotatória do Tropical Hotel. A feira entra em atividade a partir das 6h e segue em funcionamento até às 12h. Assim, como nas outras edições, o local também conta com barracas de café regional.

Zona Rural

Uma opção para quem reside na área rural de Manaus ou que transita pela rodovia AM-010, é a Feira da ADS do KM-29, sentido Manaus-Rio Preto da Eva. Inaugurada em junho de 2022, a feira tem se consolidado como uma importante alternativa para os consumidores daquela região e para os consumidores que seguem viagem pela estrada. A feira acontece todos os sábados e domingos, a partir das 7h.

As feiras de produtos regionais da ADS, além de gerarem economia na mesa do consumidor amazonense, oferecendo produtos de qualidade, com preço diferenciado, também são fundamentais para o sustento de homens e mulheres que vivem da agricultura familiar. Atualmente, uma média de 250 produtores estão ativos nas edições que ocorrem na capital.

Confira o calendário das Feiras da ADS na capital:

Terças-feiras, das 14h às 19h

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

• Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Quarta-feira, das 15h às 19h

• Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Quintas-feiras, das 14h às 19h

• Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Sábado, das 5h às 11h

• Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

• Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Sábado e domingo, das 7h ao meio-dia

• Rodovia AM-010, Km 29 (sentido Rio Preto da Eva)

Domingo, das 6h ao meio-dia

• Praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra