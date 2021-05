Fiscais atuam no Terminal 1 e estação Arena orientando passageiros sobre mudanças no transporte público de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com a entrada em operação, na segunda-feira, 17/5, do Terminal de Integração 1 e da Estação de Transferência Arena (E2), na avenida Constantino Nery, os fiscais de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão nos locais para organizar, informar e orientar passageiros, que utilizam as novas estruturas dos sistemas de transporte de Manaus.

Lotado na estação Arena, o fiscal de transporte Ronilson Mário da Silva Rodrigues, 53 anos, afirmou, nesta terça-feira, 18, que os usuários já estão se habituando às mudanças de linhas que atendem a estação. “Na segunda-feira, no primeiro dia de operação, foi natural que os usuários ainda tivessem muitas dúvidas e, por isso, procurassem a fiscalização para saber como chegar aos seus destinos. Nesta terça-feira ainda há dúvidas, mas em volume bem menor. Ainda assim, estamos aqui desde as primeiras horas da manhã até o final da noite, para fiscalizar as linhas e orientar os passageiros”, afirmou.

No Terminal 1, o fiscal Rafael Barroso, 39 anos, frisou que o trabalho tem sido intenso desde a inauguração do terminal revitalizado. “As principais dúvidas que os usuários ainda têm é em relação aos locais de embarque e desembarque. As pessoas nos veem aqui e perguntam logo, para não perder tempo procurando os pontos de paradas. Nesse momento, fornecemos todas as informações necessárias”, frisou.

Para o fiscal Edson Gama, 50 anos, a atuação da fiscalização não se limita apenas a tirar dúvidas dos usuários. “Quando é preciso a gente também auxilia na travessia de idosos e pessoas com deficiência dentro do terminal. Quando há dúvidas sobre linhas, a gente procura orientar da melhor forma possível”, explicou.

Com o funcionamento das plataformas, houve mudanças de itinerário em algumas linhas de ônibus da zona Oeste da cidade que passaram a atender a Estação Arena (E2). As linhas 036, 200, 202, 204, 206, 222, 225, 402 e 407, que faziam o trajeto do bairro até a praça da Saudade e Centro, fazem, agora, o embarque e desembarque de passageiros na Arena-E2, que foi preparada para receber usuários das zonas Oeste, Norte e Centro-Sul. Essas linhas só atenderão como alimentadoras e receberão nova nomenclatura.