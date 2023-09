Fiscalização autua 20 condutores na Zona Sul de Manaus

Manaus/AM – Em uma ação em conjunto realizada pela Prefeitura de Manaus, na manhã desta quarta-feira, 6/9, a equipe de fiscais de transportes, em parceria com os agentes de trânsito, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou abordagens na avenida Eduardo Ribeiro, Centro, zona Sul da cidade, para checar a documentação e as condições físicas dos veículos de fretamento e táxis. A operação teve como objetivo assegurar a segurança dos passageiros e a legalidade do serviço de transporte público e privado.

Dos 59 veículos abordados, 20 foram autuados por irregularidades diversas, desde a falta de documentação adequada até más condições físicas dos carros.

“Essa operação de fiscalização é um marco significativo no nosso compromisso contínuo com a segurança e a eficiência do transporte público e privado. Essas ações não são apenas punitivas, mas educativas, visando a conscientização dos proprietários e operadores de veículos sobre a importância de manter tudo em ordem para garantir a segurança dos passageiros e a qualidade do serviço”, destacou o diretor de Operações de Transportes do IMMU, Ednaldo Castro.

O IMMU e a equipe de fiscais de transportes manterão esse tipo de fiscalização constantemente, visando ampliar a fiscalização e garantir que os serviços de transporte na cidade atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos. Essa colaboração ressalta o compromisso das autoridades em proporcionar um transporte seguro e eficaz para todos. A população é incentivada a denunciar qualquer tipo de irregularidade nos serviços de transporte a partir dos canais oficiais do IMMU.

