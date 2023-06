Fiscalização da Operação carga pesada autua 15 veículos na avenida Efigênio Sales, em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma operação de fiscalização para monitorar o descumprimento da legislação de trânsito que regulamenta a circulação de veículos de grande porte na avenida Efigênio Salles, zona Centro-Sul da cidade. Como resultado, 15 veículos foram autuados por estarem circulando de maneira inadequada, uma vez que a circulação desses veículos é regulamentada pelo lado esquerdo da via.

“A operação realizada hoje reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus em garantir a segurança e a fluidez do trânsito na cidade. É fundamental que todos os condutores estejam cientes das normas de circulação e as respeitem para que possamos ter um trânsito mais seguro e organizado”, destacou o diretor de operações do IMMU, Stantely Ventilari.

Diariamente os agentes do IMMU realizam ronda no local e monitoram o trânsito na localidade. Somente neste ano, uma média de 300 veículos foram autuados por circularem no lado esquerdo da via.

Essa ação do IMMU visa assegurar a harmonia e a segurança viária ao longo da avenida Efigênio Sales, reconhecida por seu intenso movimento. Ao monitorar constantemente o tráfego de veículos de grande porte, o IMMU busca prevenir possíveis incidentes e garantir o fluxo contínuo, promovendo a segurança e a tranquilidade para todos os usuários da via.