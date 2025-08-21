A notícia que atravessa o Brasil!

Fiscalização da Visa Manaus autua 15 estabelecimentos por falhas sanitárias em frutas e verduras no Centro

Fiscalização detecta falhas em manipulação, armazenamento e procedência de frutas e verduras.

Por Natan AMPOST

21/08/2025 às 21:01

Notícias de Manaus – A Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou nesta quarta-feira (20/8) uma ampla fiscalização em pontos de venda de frutas e verduras localizados na rua Barão de São Domingos, no Centro de Manaus. A operação integra o programa “Mutirão no Bairro”, voltado para garantir a segurança alimentar e orientar comerciantes sobre as normas sanitárias.

Durante a ação, 18 estabelecimentos foram inspecionados, sendo que 15 receberam autuações por irregularidades identificadas no armazenamento, manipulação e procedência dos produtos. A iniciativa, além de atuar na correção de falhas, tem caráter educativo, reforçando a importância da prevenção e do cumprimento das normas sanitárias.

“A Visa Manaus, sob a orientação do prefeito David Almeida, tem intensificado a inspeção em locais de comércio de alimentos na região central. As operações não apenas removem produtos em risco, mas também educam os comerciantes para que atendam aos padrões de segurança, como fizemos hoje”, afirmou Maria do Carmo Leão, diretora da Visa Manaus.

Aspectos verificados na fiscalização

A fiscalização realizada pela Gerência de Vigilância de Alimentos (Gevali) observou quatro pontos cruciais em cada estabelecimento:

Licença sanitária: conferindo se os comerciantes possuíam documentação válida para funcionamento;

Controle de pragas: exigindo comprovação documental e presença de medidas efetivas de prevenção;

Higiene geral do local: verificando limpeza e condições sanitárias do ambiente;

Qualidade dos alimentos: avaliando se os produtos oferecidos ao público estavam adequados para consumo seguro.

Segundo o gerente da Gevali, Ricardo Celestino, todos os estabelecimentos autuados receberam um prazo para corrigir as irregularidades. Após esse período, a equipe retornará aos locais para verificar se as adequações foram cumpridas.

“Apesar do caráter educativo da operação, a Prefeitura de Manaus não deixará de agir quando houver risco iminente à saúde pública, apreendendo alimentos em situação irregular. Para casos que podem ser ajustados, estamos concedendo prazos para adequação estrutural e nos processos de trabalho dos lojistas”, explicou Celestino.

Importância da fiscalização para a população

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a segurança alimentar, especialmente em áreas de grande circulação de consumidores. Com operações regulares e integradas com outros órgãos municipais, a Visa Manaus busca reduzir os riscos de contaminação e garantir produtos de qualidade para a população.

A população também pode colaborar com a fiscalização, denunciando irregularidades sanitárias em produtos e serviços. As denúncias podem ser feitas por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, pelo telefone (92) 98842-8481, das 8h às 13h, ou pelo e-mail
, disponível em qualquer horário.

Caminho para ajustes e prevenção

A ação da Visa Manaus demonstra que a fiscalização de alimentos não se limita apenas à punição. O trabalho educativo visa criar uma cultura de segurança alimentar entre os comerciantes, garantindo que frutas, verduras e demais produtos consumidos pela população estejam dentro das normas de higiene e qualidade.

A operação no Centro de Manaus é mais um passo dentro de um conjunto de medidas que a Prefeitura realiza em toda a cidade, com o objetivo de proteger a saúde da população, promover boas práticas de comércio e aumentar a confiança dos consumidores.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

