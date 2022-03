Fiscalização de combate à prostituição infantil interdita hotéis no Centro de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Mais de 10 hotéis foram fiscalizados pelos agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF), na manhã desta quinta-feira (10), no Centro de Manaus. A ação foi focada em identificar e combater a prática de prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes.

A operação foi deflagrada no Centro de Manaus após um mapeamento realizado pela da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Ao todo, mais de dez hotéis foram fiscalizados e dois interditados.

O hotel Oriente, localizado na rua Joaquim Sarmento, e o hotel Continental, localizado na rua Coronel Sergio Pessoa, foram interditados por falta de documentação obrigatória para funcionamento.

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que participou da ação, destacou a importância em coibir esta prática.

“Cumprindo determinação da Secretaria de Segurança, a Polícia Civil do Amazonas, integrada com diversos órgãos administrativos de fiscalização, esteve no Centro com o objetivo de coibir essa prática. Nós precisamos estar presentes nesses locais para coibir e até mesmo orientar. A educação é o melhor meio de prevenção sempre”, disse a delegada.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou oito autuações em estabelecimentos vistoriados, as autuações foram aplicadas em decorrência de apresentação de auto de vistoria vencida, além da ausência de extintores de incêndio posicionados nos locais obrigatórios.

Além da Secretaria Executiva-Adjunta de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi), participaram da CIF as polícias Civil e Militar, CBMAM, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Sejusc, Vara da Infância do Tribunal de Justiça do Amazonas, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) e Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

*Com informações da Assessoria de Imprensa