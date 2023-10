Fiscalização de veículos pesados é reforçada na Avenida Constantino Nery em Manaus

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta terça-feira, 10/10, a vistoria de veículos de grande porte na avenida Constantino Nery, região Centro-Sul da cidade. A via faz parte da Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC), que tem o intuito de coibir a circulação de veículos de grande porte em determinados horários. A ação resultou em 11 veículos autuados.

“A nossa missão é garantir a segurança e a fluidez do trânsito em Manaus. Veículos pesados têm restrições específicas para circulação em determinadas vias e horários, e é nosso dever assegurar que essas normas sejam respeitadas. A ação de hoje na Constantino Nery é um reflexo do nosso compromisso contínuo com a mobilidade urbana e a segurança de todos os usuários da via”, explicou Stanley Ventilari, diretor de operações de trânsito do IMMU.

O objetivo da fiscalização é não apenas garantir a segurança dos motoristas e pedestres, mas também conservar a infraestrutura das ruas, que pode ser prejudicada pelo grande fluxo de veículos pesados. A Prefeitura de Manaus está empenhada em melhorar a mobilidade urbana na cidade e assegurar que todas as regras de trânsito sejam seguidas.

A circulação de caminhões nessas áreas, fora dos horários estabelecidos, só será permitida após a obtenção da Autorização Especial de Tráfego. As empresas de transporte ou os donos de veículos pesados devem solicitar esse documento no setor de Atendimento do IMMU, que está localizado na avenida Urucará, nº 1.180, no bairro Cachoeirinha, zona Sul. O horário de atendimento é das 8h às 14h.

Zona Máxima de Restrição

De acordo com as regras da Prefeitura de Manaus, os veículos com até 16 toneladas podem circular das 6h às 9h. Já os caminhões com até oito toneladas podem circular das 9h às 20h. A Zona Máxima de Restrição de Circulação inclui, além da Mário Ypiranga, as avenidas Constantino Nery, Djalma Batista, Maceió, Umberto Calderaro e trechos de mais dez ruas do centro da cidade.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar em veículos com dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização é infração grave, equivalente a cinco pontos na Carteira de Habilitação, com multa no valor de R$ 195,23 e retenção do veículo.

Redação AM POST