Fiscalização em vagas especiais é intensificada em supermercados da Zona Oeste de Manaus

Manaus/AM – Assegurar a inclusão e o respeito às vagas de estacionamentos especiais foi o objetivo da ação da Prefeitura de Manaus, que por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), intensificou, nesta quarta-feira, 4/10, a fiscalização em supermercados situados na área Oeste da cidade. A iniciativa faz parte de uma série de medidas adotadas pelo órgão para garantir a acessibilidade e a correta utilização desse espaço, que frequentemente são ocupadas indevidamente.

A operação contou com a presença de agentes de trânsito do IMMU, que aplicaram 22 autuações aos motoristas que estacionaram nas vagas especiais sem a devida credencial. Além disso, os agentes realizaram abordagens educativas, conscientizando os motoristas sobre a importância de respeitar essas vagas e os direitos das pessoas que realmente necessitam.

“É importante que todos entendam a importância de respeitar as vagas especiais. Estas não são apenas sinalizações no chão, mas um compromisso com a inclusão e o respeito. Nossa fiscalização visa não apenas penalizar, mas educar e conscientizar. A cidade é de todos, e todos merecem ser tratados com dignidade”, afirmou o diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari.

A fiscalização realizada pelo IMMU nos supermercados da zona Oeste é um reforço de que o respeito e a empatia devem prevalecer nas ruas e estacionamentos da cidade. Todos têm o direito de ir e vir com segurança e dignidade, e é dever de cada cidadão contribuir para isso.

