Fiscalização encontra irregularidades em supermercado na zona Norte de Manaus

Notícias de Manaus -Uma fiscalização do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus) e da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), encontrou irregularidades dentro de um supermercado localizado na zona Norte da de Manaus. A operação, que tem como objetivo garantir a segurança alimentar e os direitos dos consumidores, foi realizada nesta quinta-feira (18).

Durante a fiscalização, foram identificados produtos fora do prazo de validade, ausência de informações claras sobre preço e validade, embalagens deterioradas e falta de higiene em áreas do estabelecimento. Todos os produtos vencidos e mal acondicionados foram devidamente inutilizados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação conjunta do Procon Manaus e da Visa Manaus tem o objetivo de reforçar a importância de um comércio justo, ético e seguro na cidade. “Queremos assegurar que os consumidores de Manaus tenham acesso a produtos de qualidade e em total conformidade com as normas de segurança alimentar”, afirmou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

O diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley, destacou que a ação é parte dos esforços da Prefeitura de Manaus para garantir a segurança dos alimentos vendidos nos supermercados da capital amazonense.

“O trabalho conjunto dos nossos fiscais resultou na apreensão de alimentos vencidos, alguns deles datando de 2022, bem como produtos acomodados de forma irregular, gerando risco de contaminação cruzada, além de alimentos mal refrigerados e em condições inadequadas de higiene, situações que podem ocasionar agravos de saúde bastante sérios. Continuaremos com esse monitoramento e vamos intervir sempre que necessário, a fim de que a população possa consumir alimentos com qualidade e segurança nas suas refeições”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dois órgãos orientam que, caso o consumidor identifique qualquer irregularidade, é fundamental denunciar ao Procon Manaus e à Visa Manaus, para que sejam tomadas as medidas necessárias de proteção dos direitos.

“Reforçamos o nosso compromisso com a população de Manaus e vamos continuar atuando para garantir um comércio justo e seguro em nossa cidade. Juntos, consumidores e órgãos de defesa, faremos a diferença”, concluiu a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST