Fiscalização flagra caminhões na faixa errada e reforça controle do trânsito na Avenida Ephigênio Salles em Manaus

Além da avenida Ephigênio Salles, o IMMU planeja levar as fiscalizações a outros pontos estratégicos da cidade, onde o tráfego intenso e o desrespeito às normas de circulação de veículos pesados são recorrentes. As operações também vêm acompanhadas de campanhas de conscientização voltadas a motoristas profissionais e empresas de transporte.

O diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari, destacou que a continuidade das operações é uma prioridade da gestão municipal. “Nosso foco é preservar vidas e garantir que todos os condutores, especialmente os de veículos pesados, respeitem a sinalização. Essas ações são fundamentais para manter a segurança e o bom funcionamento do tráfego”, afirmou.

De acordo com o IMMU, a fiscalização faz parte de uma série de ações contínuas para coibir infrações de trânsito cometidas por condutores de veículos pesados. Somente neste ano, já foram registradas 845 autuações por infrações semelhantes, evidenciando a persistência do problema.

A medida está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e visa garantir a fluidez do tráfego, melhorar a segurança viária e evitar acidentes. A circulação de caminhões na faixa da esquerda representa risco, principalmente em vias de grande movimento, por comprometer ultrapassagens e dificultar a visibilidade de veículos menores.

