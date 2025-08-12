Fiscalização flagra motoristas ocupando indevidamente vagas para PcDs e pontos proibidos em Manaus

Notícias de Manaus – Uma operação de fiscalização simultânea realizada nesta segunda-feira (11/8) nas zonas Centro-Sul e Oeste de Manaus resultou na autuação de motoristas que ocupavam irregularmente vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs) e estacionavam em áreas proibidas. A ação teve como objetivo coibir práticas que comprometem a mobilidade urbana e o direito de acesso de quem realmente necessita das vagas especiais.

PUBLICIDADE

A operação foi desencadeada após diversas denúncias de cidadãos que relataram dificuldade para encontrar vagas em shoppings e supermercados da capital. Na zona Centro-Sul, agentes flagraram nove veículos estacionados sem credencial em áreas reservadas para PcDs. As irregularidades ocorreram em um shopping na avenida Mário Ypiranga Monteiro e em um supermercado na avenida Ephigênio Salles.

Leia também: Motorista perde controle e carreta desgovernada invade casa no bairro Cidade Nova em Manaus

Na zona Oeste, o levantamento apontou cinco veículos estacionados em locais proibidos, desrespeitando a sinalização de trânsito na avenida Brasil. Outros dois veículos foram encontrados parados indevidamente em pontos de ônibus na avenida Desembargador João Machado, comprometendo a circulação do transporte coletivo e a segurança dos usuários.

PUBLICIDADE

De acordo com o diretor de Operações de Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Stanley Ventilari, a fiscalização é uma medida essencial para garantir a ordem no trânsito e promover o respeito aos direitos dos pedestres e motoristas.

“O uso indevido das vagas especiais e o estacionamento em áreas restritas prejudicam diretamente a circulação e a acessibilidade. Nosso papel é atuar de forma educativa e, quando necessário, aplicar as penalidades previstas em lei, assegurando um trânsito mais inclusivo e seguro para todos”, destacou Ventilari.

As vagas reservadas para Pessoas com Deficiência são regulamentadas por lei federal e só podem ser utilizadas por veículos devidamente credenciados. O estacionamento irregular nesse tipo de vaga é infração gravíssima, passível de multa, perda de pontos na carteira e remoção do veículo.

As ações de fiscalização do IMMU devem continuar em diferentes pontos da cidade, com foco tanto na orientação quanto na aplicação de medidas punitivas. O órgão reforça que denúncias de estacionamento irregular podem ser feitas pela população por meio dos canais oficiais da Prefeitura de Manaus.