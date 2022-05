Fiscalização impede estacionamento irregular nas zonas Sul e Centro-Sul de Manaus

Redação AM POST

Proporcionar fluidez nas vias e trabalhar na prevenção de acidentes foi o objetivo da fiscalização realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), nesta quarta-feira, 25/5, nos bairros Parque 10 de Novembro, na zona Centro-Sul, Cachoeirinha, zona Sul, e Centro. Pelo menos dez veículos foram removidos ao parqueamento do instituto, no bairro Flores, por estarem estacionados de maneira irregular.

As equipes de agentes de trânsito do IMMU percorreram as ruas Tapajós, Dr. Machado e avenida Borba, no bairro Cachoeirinha, e outras no centro da cidade. Os fiscais autuaram mais de 20 motoristas e orientaram os condutores a retirarem os veículos e corrigirem as irregularidades.

A maioria das infrações estava relacionada ao estacionamento sobre o passeio, em locais proibidos, em esquinas, mesmo com a sinalização. As irregularidades provocam riscos aos pedestres e dificultam a circulação para os demais condutores.

“O IMMU se faz presente para coibir e manter a ordem nas vias. Estaremos presentes para que irregularidades sejam combatidas e que haja respeito nas vias, vamos manter essas operações e coibir as irregularidades”, frisou o chefe de Fiscalização de Trânsito da zona Centro-Sul, Roosevelt Viana. Ainda segundo ele, as fiscalizações são necessárias para trazer segurança às vias e manter a boa circulação.

As multas aplicadas aos motoristas estão no artigo 181, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e vão de multa média com quatro pontos na carteira de habilitação no valor de R$ 130,16 até multa grave, com 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e R$ 195,23. A medida administrativa para essas infrações é a remoção do veículo.

O proprietário interessado em retirar o veículo do parqueamento deve ir até o local ou procurar o setor de atendimento do IMMU, pagar pendências com impostos e multas, além das despesas com a remoção.