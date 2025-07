Fiscalização integrada autua hotéis e pousadas no Centro de Manaus por irregularidades

Notícias de Manaus – Uma ação de fiscalização coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) resultou na autuação de quatro hotéis e pousadas localizados no Centro de Manaus, na manhã desta quinta-feira (25). A operação, conhecida como Central Integrada de Fiscalização (CIF), teve como foco verificar a regularidade de estabelecimentos do setor de hospedagem.

Ao todo, cinco locais foram vistoriados, e em quatro deles foram encontradas irregularidades, como ausência de documentação obrigatória exigida por órgãos reguladores. Dois dos estabelecimentos autuados chegaram a ter o fornecimento de energia elétrica suspenso.

PUBLICIDADE

A ação contou com a participação de diversos órgãos estaduais, municipais e federais. Segundo o chefe de fiscalização do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), Pedro Malta, a CIF visa proteger os direitos do consumidor e garantir um serviço de hospedagem adequado.

“Esta ação busca resguardar os direitos do consumidor e do hóspede, garantindo que o estabelecimento esteja devidamente fiscalizado, regularizado e pronto para atender da melhor forma possível”, afirmou Malta.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) participou da operação com patrulhamento preventivo e apoio à segurança das equipes. O tenente Jesus, representante da corporação, destacou o trabalho contínuo da PM na área central da capital.

PUBLICIDADE

“A Polícia Militar faz a segurança dos órgãos envolvidos e também verifica se há ocorrência de algum crime. Estaremos, com certeza, atuando na detenção e coibição desses delitos”, afirmou o oficial.

Além da SSP-AM e do Procon-AM, participaram da CIF agentes da Polícia Civil, Sejusc, Seas, Seai, Amazonastur, Semmas, Visa Manaus, Crea-AM, IMMU, Semasc, Implurb e Amazonas Energia.

PUBLICIDADE

A operação é parte de uma série de fiscalizações que têm como objetivo coibir práticas ilegais e assegurar padrões mínimos de qualidade e segurança para os frequentadores e turistas da capital amazonense.