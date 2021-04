Flutuantes são autuados durante fiscalização em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), efetuou vistoria em flutuantes na tarde deste domingo (25/04), em Manaus. Dois estabelecimentos vistoriados foram autuados pelos fiscais. O principal objetivo da CIF Fluvial é verificar se os locais estão cumprindo o decreto governamental, fazer as devidas orientações a proprietários e banhistas, além de autuações, nos casos em que forem observadas inconformidades.

Continua depois da Publicidade

A CIF vistoriou os flutuantes Amazônia, Sedutor, Flutuhouse e Besthouse. Nos quatro flutuantes não foram identificadas aglomerações, e as medidas de prevenção contra a Covid-19 estavam sendo devidamente cumpridas. Apenas os estabelecimentos Amazônia e Sedutor foram autuados pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e Marinha do Brasil, por descumprimento administrativo, descumprimento de exigências na cozinha e documentação irregular. No restante, as equipes realizaram apenas o procedimento de orientação.

O delegado Rafael Soares, que atua no 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), participou das fiscalizações e disse que os flutuantes estavam cumprindo o decreto. “A parte criminal estava tudo certo, não foram encontradas irregularidades em relação ao decreto. Apenas dois flutuantes foram autuados pela Marinha e Visa Manaus”, salientou o delegado da Polícia Civil do Amazonas.

A CIF Fluvial deste domingo contou com o apoio das polícias Civil e Militar, Marinha do Brasil, Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).