Flutuantes são fiscalizados em Manaus

Redação AM POST

Treze flutuantes foram fiscalizados pelos agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) na tarde deste domingo (02/05), em Manaus. A CIF Fluvial tem como principal objetivo fiscalizar e orientar proprietários de flutuantes e balneários, além de orientar banhistas quanto às medidas de prevenção contra a Covid-19.

Os flutuantes vistoriados neste domingo foram o Amazônia, Sedutor, Sun Paradise, Peixe-Boi, Anaconda, Prainha, Flutu, Doró, Oca, Deck 7, Tucumanos, Arpoador e Pérola Negra. Destes, apenas o Amazônia encontrava-se fechado. Os outros 12 estavam cumprindo as normas do decreto governamental, recebendo apenas orientações por parte dos agentes.

A CIF Fluvial ainda contou com o patrulhamento aéreo do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), que realizou sobrevoo pelas áreas das praias do Açutuba, Japonês e de flutuantes naquelas proximidades.

Coordenada pela SSP-AM, a CIF Fluvial deste domingo contou com o apoio das polícias Civil e Militar, Dioa, Marinha do Brasil, Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).